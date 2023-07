Nedělní finále mezinárodního tenisového turnaje Ex Pilsen Babolat Cup juniorů, který se hrál na kurtech v Borském parku, nabídlo dvě překvapení. Po jednom mezi tenisty i tenistkami.

Alisa Oktiabrevová (Rusko) na tenisovém turnaji Ex Pilsen Babolat Cup. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Juniorskou dvouhru vyhrál Ital Daniele Rapagnetta, který vyzrál na turnajovou jedničku a 56. hráče světa Čecha Jakuba Filipa.

Juniorkám podle předpokladů kralovala Ruska Alisa Oktiabrevová, která však již dvanáct let žije v Praze. Překvapením byla její finálová soupeřka Ema Mravcová ze Slovenska, jež se mezi dvě nejlepší tenistky turnaje dostala až z kvalifikace. Oktiabrevová už byla nad její síly. Čtrnáctiletá rodačka z Togliati si z Plzně odvezla i titul ze čtyřhry.

Filip prohrál dvakrát 3:6. „Mám smíšené pocity. Jsem rád za finále, což je na jednu stranu úspěch, ale netěší mě můj finálový výkon. Byl jsem ztuhlý, nejistý. Celkově hodnotím turnaj pozitivně, byl to dobrý týden,“ uvedl 17letý tenista Sparty Praha Jakub Filip.

Forejtkovou čeká ve čtvrtfinále dvouhry parťačka z deblu

V úterý odlétá na slavný Wimbledon. „Budu hrát hlavní soutěž juniorů. Na trávě jsem ještě nehrál, tak jsem zvědavý,“ řekl tenista, který byl na světě i čtyřicátý.

Ex Pilsen Babolat Cup dopadl slušně i pro pořádající TK Slavia Plzeň, protože jeho zástupkyně Eliška Forejtková (14 let) se dostala do semifinále dvouhry i čtyřhry.

„To je velký úspěch. Po dlouhé době máme medialové umístění díky třetí Elišce Forejtkové. Dále bych vyzdvihl výborné výkony Alisy Oktiabrevové, která je 24. hráčkou světa a byla v semifinále juniorského French Open. Svoje kvality potvrdila na turnaji v Plzni. Kuba Filip došel do finále, ale v krásném zápase bohužel prohrál,“ okomentoval turnaj jeho ředitel a manažer TK Slavia Plzeň Jiří Kovářík.

Těší mě, že hraju doma. Mám to tady hodně ráda, usmála se Forejtková

Výsledky

Semifinále: Junioři, dvouhra: Filip (1-ČR) – Vinciguerra (Švé.)6:3, 6:3, Rapagnetta (Ita.) – Molder (5-Est.) 6:4, 6:2.Juniorky: Oktiabrevová (1-Rus.) – Forejtková (4-ČR) 6:3, 6:3, Mravcová (SR) – Sidorova (7-Rus.) 6:4, 7:5.Finále, junioři: Rapagnetta (Ita.) – Filip (1-ČR) 6:3, 6:3.Juniorky: Oktiabrevová (1-Rus.) – Mravcová (SR) 6:1, 6:3.