Těžko říct, jestli nespokojeností, že jeho syn neproměnil. „Táta říká, že je pro něj dost těžký, když do Plzně přijede Dukla, nebo naopak se hraje v Praze. Jakmile má dojít na souboj Dukly s Plzní, týden předem vypínáme telefony a radši spolu nekomunikujeme,“ vysvětlil křídelník Jan Blecha, který do Dukly přestoupil z Plzně v létě 2017.

Talent vyhrál 31:23, druhý zápas série se hraje ve středu od 17 hodin v Praze.

Bavil jste se s tátou po zápase?

Ano, a až přijedu na otočku do Plzně, tak to možná ještě rozebereme.

Jaký byl návrat do Plzně?

Pro mě je to vždycky speciální. Bohužel v sobotu to mělo hořký konec, ale nic se neděje. Byl to první zápas série a porážka se může stát. Musíme zvednout hlavu, protože ve středu je další zápas a nevidím důvod, proč by se to nemělo otočit.

Co Dukla udělala špatně?

Dostali jsme spoustu branek z pivota. Toto musíme jednoznačně zlepšit, protože jsme s tím měli v Plzni problém už v základní části. Brankář Talentu Karel Šmíd podal výborný výkon, nedali jsme jasné šance v přesilovce, takže to je velká škoda.

Vyšly vám vstupy do obou poločasů, ale pak se něco zlomilo.

Těžko říct, jestli nám dojde šťáva. Možná to bylo neproměněním dvou tří šancí, což nám trochu nahlodá sebevědomí, Plzeň se dotáhne a otočí vývoj. Je to obrovská škoda, protože do obou poločasů vstoupíme výborně, jsme na koni, ale pak se zbytečně dostaneme dolů.

Co udělat, aby to ve středu bylo lepší?

Jednoznačně si to musíme rozebrat, vyříkat si některé herní situace – hlavně na brankovišti. Také je třeba zlepšit koncovku. Myslím si, že na nějaké větší změny není moc času, spíš se musíme dostat do psychické pohody.