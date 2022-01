„Nebude to ale snadný zápas. Ve Frýdku jsme vyhráli jen o gól,“ upozornil trenér Talentu Petr Štochl.

Navíc v závěru přípravy se plzeňské mužstvo muselo přizpůsobit nekomfortním podmínkám kvůli šířícímu se koronaviru typu omikron. Talent sehrál pouze jeden přípravný duel s českou juniorskou reprezentací (37:25). Minulý týden byl zrušen přátelský zápas s tradičním soupeřem Aue z druhé německé bundesligy a v tomto týdnu museli do karantény trenéři Petr Štochl a Jiří Hynek. „Syn měl covid-19, takže já jsem v karanténě do soboty a přijdu až na zápas. Jirka Hynek byl do dneška (pátek) v podobném režimu. Tréninky jsme museli zvládnout na dálku a přípravu přizpůsobit podmínkám, které nastaly. Jeden trénink měli kluci individuální a jednou nám pomohl trenér staršího dorostu Jirka Piroch. Vypomohl i kondiční trenér Áda Blecha,“ popsal finiš zimní přípravy Štochl.

Navzdory těmto peripetiím to podle něj vypadá, že v neděli bude mít k dispozici kompletní kádr.

Házenkář Korbel si na Euru nezahrál, teď už se chystá na Frýdek

Trenér plzeňských házenkářů doufá, že po zimní přestávce a výše popsaném závěru přípravy nebude utkání takzvaně syrové. „Stát se to však může. Nemohli jsme sehrát generálku s Aue, z čehož nejsme nadšení, ale je potřeba brát situaci takovou, jaká je. Myslím si, že všem extraligovým týmům covid-19 nějakým způsobem zasáhl do přípravy,“ řekl Petr Štochl.

Plzeňští házenkáři chtějí domácí zápas zvládnout a jarní část soutěže zahájit vítězstvím.

„Frýdek hodně těží z velké zkušenosti a kvality Tomáše Sklenáka. Vrátil se Vojta Petrovský, takže ten tým je zejména na spojkách silný.V obraně má velké a silné chlapy, proto není úplně jednoduché ji překonat. K tomu má Frýdek šikovné brankáře. Na soupeře jsme připravení, víme o jeho silných stránkách a doufám, že i slabinách,“ vyjmenoval kouč Talentu.

Krátce okomentoval i soupeře ve finále Českého poháru, kterým se po středeční výhře nad Lovosicemi stalo Nové Veselí. Hrát se bude 23. února v Karlových Varech. „Jsem docela rád, že vyhrálo Veselí, protože zápasy s ním jsou dobré, fajn a pro oko diváka hezké. Veselí se snaží hrát atraktivní a moderní házenou,“ prohlásil Petr Štochl.

VIDEO: Házenkáři Talentu chtějí uspět na všech třech frontách