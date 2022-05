Obhájci titulu z Plzně se do finále dostali trnitou cestou přes pět zápasů ve čtvrtfinále i v semifinále. To Karviné stačila čtyři, resp. tři utkání.

„Toto play-off je jiné v tom, že nikdy jsme současně nehráli čtvrtfinále extraligy a evropského poháru. Takže pro nás bylo extrémně těžké už čtvrtfinále s Brnem. Ale došli jsme až do finále a těšíme se na něj,“ prohlásil kapitán Talentu Petr Vinkelhöfer.

„Nálada je výborná. Na finále se těšíme,“ souhlasil trenér Plzně Petr Štochl.

Ve finále play-off 2022 na sebe narazí dva nejlepší celky základní části soutěže. Stejně jako loni byla první Karviná. „Musíme vyhrát alespoň jeden ze tří zápasů v Karviné. Nejsme spokojení jen s tím, že jsme postoupili do finále, ale chceme ho vyhrát,“ řekl Vinkelhöfer.

V této sezoně se Plzeň s Karvinou utkala třikrát. V extralize vždy vyhrálo domácí mužstvo a v semifinálovém utkání na západě Čech zvítězil Talent. „Těch variant, jak se překvapit, už moc nezbývá. Máme představu o tom, co můžeme od soupeře čekat. Karviná vyvíjí obrovský tlak v obraně a v útoku do poslední minuty. Způsob její hry často vede k divokým výsledkům. Z pohledu útoku se připravujeme na pilíře karvinské obrany Dominika Soláka a France. V defenzivě se soustředíme na ubránění Patzela, eliminaci středních spojek, spolupráci s pivotem, popřípadě Soláka jako praváka na pravé straně,“ vysvětlil Štochl.

Vinkelhöfer přidává ještě brankáře Marjanoviče a Mokroše. „Mají hodně individualit, kterým se může v zápase zadařit. My bychom chtěli rozložit góly na více lidí a být nebezpeční z co nejvíce postů,“ dodal křídelník plzeňského mužstva.

Podle trenéra Štochla bude klíčové udržet koncentracia plnit taktiku.

V závěru sezony se kumuluje únava. „Čeká nás maximálně posledních pět zápasů, a proto do toho musíme dát všechno. To, že Karviná odehrála v play-off méně zápasů než my, může být výhoda, ale nemyslím si, že to rozhodne,“ dodal Petr Vinkelhöfer.

