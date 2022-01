Už příští sobotu v Praze se obhájci extraligového titulu utkají s českou juniorskou reprezentací. V pátek 21. ledna se v Plzni střetnou s tradičním soupeřem v přípravě – s týmem Aue z druhé německé bundesligy.

Extraligový kolotoč se sice rozjede ve středu 2. února, ale házenkáře Talentu Plzeň čeká už 30. ledna od 10.30 hodin dohrávka 13. kola extraligy doma s Frýdkem-Místkem. „Zimní příprava nebo spíš mezipříprava bude opravdu krátká. V podstatě třítýdenní, protože v týdnu, kdy budeme hrát s Frýdkem, už najedeme na zápasový rytmus,“ řekl Štochl.

V únoru budou mít plzeňští házenkáři nahuštěný program, protože kromě extraligy hrají dvojzápas osmifinále EHF Evropského poháru a finále Českého poháru. „Čekají nás zápasy systémem středa a víkend. Únor bude náročný měsíc,“ ví trenér Talentu.

Talent vyhrál nad Karvinou a je ve finále Českého poháru

Minimálně na začátku zimní přípravy se trenéři Petr Štochl a Jiří Hynek musejí obejít bez reprezentantů brankáře Karla Šmída (ČR) a spojky Marka Korbela (Slovensko), kteří jsou na reprezentačním kempu před mistrovstvím Evropy (13. – 31. ledna). „Myslím si, že na ME do Bratislavy odjedou jen dva brankáři. Je jasné, že pojede Tomáš Mrkva. Druhým gólmanem pravděpodobně bude Šimon Mizera, takže se může stát, že Karla budeme mít doma,“ nevyloučil Štochl.

Plzeňskému trenérovi by se líbilo mít v reprezentaci více svých svěřenců. „To je ale otázka pro reprezentačního trenéra, který vytváří výběr tak, aby byl co nejúspěšnější. Talent nemá žádného stálého reprezentanta, protože Kája Šmíd a Filip Herajt se pohybují na pozici třetího či čtvrtého brankáře. Na hraně je Dan Režnický. Nicméně základ týmu tvoří hráči ze zahraničních soutěží. Byl bych ale rád, kdyby se na reprezentačních akcích objevovalo více našich hráčů. Myslím si, že by si to někteří zasloužili. Pevně věřím, že si svými výkony řeknou o pozornost reprezentačního trenéra,“ konstatoval trenér plzeňského Talentu Petr Štochl.

Je krásné být táta, říkal házenkářský gólman Šmíd o Vánocích