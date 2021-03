Do desáté minuty bylo skóre vyrovnané nebo o jeden gól vedlo jedno z mužstev. Poté se Talent třemi brankami v řadě utrhl do třígólového vedení 7:4. Domácí nepustili Duklu blíže než na dvougólový rozdíl. Klíčový náskok si Plzeň vytvořila v poslední desetiminutovce prvního poločasu, v níž ze 13:10 odskočila na poločasových 20:13. Talent si dokázal pohlídat reprezentanta Matěje Klímu, navíc plzeňští házenkáři dominovali v útoku a prosazovali se z pozice pivota. Ve 24. minutě však přišli o Jana Stehlíka, který dostal červenou kartu za faul na Jonáše Patzela.

Po změně stran se domácí ujali vedení 21:13, ale Dukla ve 35. minutě snížila na 22:18.

„Lehce jsme polevili v tlaku, koncentraci a v načasování pohybu. Stačí takto malý ústup od kvality herní činnosti, aby míč nelétal ve správném prostoru. Kluci dvakrát nebo třikrát ztratili míč. Dukla se na chvíli nadechla, ale na druhou stranu jde o kvalitního soupeře, kterého asi není reálné drtit šedesát minut,“ řekl trenér Plzně Petr Štochl.

Domácí kouč si vzal oddechový čas a po něm se Plzeň znovu nastartovala. Během čtvrthodiny navýšila čtyřgólové vedení na rozdíl deseti branek – 32:22.

V poslední desetiminutovce zápasu se na palubovku dostaly méně vytěžované spojky Kaplan a Říha.

Talent nakonec zvítězil 34:26, nejlepším střelcem domácích byl Michal Tonar se sedmi góly.

„Jsme spokojení s tím, že jsme Dukle ukázali, že zápas u nich byl výjimka a že jsme dost silní na to, abychom ji porazili. Pokud se budu hodně koukat do budoucnosti, tak se můžeme s Duklou potkat v semifinále. Z psychologického hlediska by nebylo dobré jít proti ní do play-off se dvěma porážkami ze vzájemných zápasů v základní části,“ uvedl Štochl.

Před zápasem své svěřence motivoval třemi faktory: možnost přeskočit Karvinou na prvním místě, přímý souboj o druhé místo a prestiž.