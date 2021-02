Domácí házenkáři vedli po pěti minutách 3:2, ale soupeř záhy otočil na 3:6. A v první půli už nedovolil Talentu ani vyrovnat. Náskok si udržoval i po změně stran.

„Bohužel nic nového… Zase jsme sami sebe uvedli do situace, kdy celý zápas dotahujeme. Nemůžu být spokojen. V první půli tam bylo zase hodně neproměněných šancí z dobrých pozic, to nás srazilo,“ říkal jeden z plzeňských trenérů Petr Štochl.

Ještě ve 42. minutě, když si bral time out, svítil na ukazateli skóre stav 19:22.

Jenže Talent pak začal praktikovat hru v sedmi bez brankáře, se dvěma pivoty, a teprve potom překlápěl vývoj skóre na svoji stranu.

„To nám pomohlo, což je jediné pozitivum. Ale ani to nebylo stoprocentní, protože jsme to dohrávali na křídlo do poměrně malého úhlu. Naštěstí Linhart to dával,“ viděl i tady kouč nedostatky.

A byl to právě Linhart, kdo deset minut před koncem vyrovnal na 23:23 a pak ještě jednou na 25:25. Potom se prosadil i Šafránek z druhého křídla, Tonar proměnil sedmičku, a když se trefil do prázdné branky po zákroku Šmída zkušený Stehlík, bylo to rázem 28:25 a domácí už ubojované vítězství uhájili.

„Těžko se mi mluví. Pokolikáté už jsme ztratili takhle slibně rozehraný zápas,“ litoval Peter Kostka, slovenský kouč Nového Veselí. „Ale s takovým týmem, jako je Plzeň, nesmíte dělat chyby a my jsme jich tam v závěru několik vyrobili,“ uznal.

Talentu pomohl také několika zákroky gólman Šmíd, který se vrátil do branky po nemoci. „Na to, že jsem měl asi tři tréninky, to nebylo špatné. Cítil jsem se poměrně dobře,“ usmíval se po zápase 27letý gólman. „A taky jsem si pořádně zaběhal,“ komentoval hru v sedmi. „Ale je důležité, že jsme vyhráli, chvílemi už jsem měl obavy,“ připustil Karel Šmíd.

Stejní soupeři se střetnou zítra od 20.15 na Vysočině. Zvládne Talent odvetu lépe?

Talent tým PK - Nové Veselí 29:27

Poločas: 12:14.

Branky hostů: Ptáčník 6, Kocich 6/2, Korbel a Halíček 3, Dodica, Dolejší a Krčál 2, Flajsar, Gregorovič a Bartůněk 1. Rozhodčí: Bareš, Uhlíř. Sedmičky: 4/4: 3/2. Vyloučení: 1:2.

Sestava a branky Talentu: Šmíd, Herajt – Vinkelhöfer 1, Nejdl 1, Douda 3, Režnický 5, Bogdanič 2, Linhart 6, Šafránek 3, Tonar 6/4, Šindelář, Stehlík 2, Chmelík, Říha.

Další výsledky: Dukla Praha – Hranice 30:25 (19:10), Karviná – Brno 34:20 (17:8).