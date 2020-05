Házenkáři začali přípravu na příští sezonu v pondělí běháním v okolí Kamenného rybníka. Tréninky povedou Michal Tonar st. (do konce června), kondiční trenér Adolf Blecha a Petr Štochl. Od července vystřídá Tonara nový kouč Petr Štochl. „První dva týdny budeme trénovat venku. Využijeme okolí Kameňáku, kopce pod Radyní a park v Lobzích. Poté začneme chodit i do posilovny, abychom oživili sílu,“ popsal téměř dvouměsíční plán první fáze přípravy končící trenér Michal Tonar st.

Po oficiálním ukončení soutěže hráči dostali dovolenou. Do té doby se měsíc připravovali individuálně. „Příští sezona je daleko, ale budu se snažit, aby se kluci dostali do fyzické kondice. Nabírání kondice je pro kluky nezáživné, bolí to, ale je nutným zlem. Tréninky s míčem v plánu nemám, protože nevím, jestli se do konce června otevře hala,“ řekl Tonar.

Na prvním tréninku scházeli pivoti Daniel Režnický, Slovák Šimon Macháč a spojky Tim Bogdanić ze Slovinska a Srb Milan Ivančev. „Macháč je ve spojení s Honzou Štochlem. Uvidíme, jestli se sem dostane během týdne, nebo až po uvolnění pravidel. Netuším, jaká je situace ve Slovinsku a v Srbsku,“ uvedl trenér Talentu.

Zahraniční házenkáři Talentu se tak zatím připravují individuálně doma.

Do přípravy se zapojil i Jakub Tonar, kterému končí smlouva na konci června a v Plzni nebude pokračovat. „Oba jsme ve stejné fázi, tedy v hledání angažmá,“ dodal Michal Tonar.