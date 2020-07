„Péťa Štochl s Jirkou Hynkem si pro nás připravili testy. V pondělí si nás trenéři otestují házenkářskými, běžeckými a posilovacími věcmi. Na dovolenou máme kondiční plány, abychom nezakrněli. Musíme posílat výsledky absolvovaných běhů a cvičení,“ řekl ve čtvrtečním rozhovoru Deníku brankář Západočechů Karel Šmíd.

Talent bude nadále zkoušet jedinou posilu, bývalou reprezentační spojku a explzeňského Petra Linharta, který se vrátil po čtyřech letech zahraničních angažmá. „V Plzni jsem odehrál spoustu hezkých sezon a rozrostla se nám rodina, tak jsme se chtěli s manželkou vrátit do Čech,“ vysvětlil Linhart před prázdninami.

Do většího tréninkového procesu by se měl zapojit Jan Stehlík, který doléčoval operované koleno. V klubu už nepokračují Srbové Stefan Terzić a Milan Ivančev a Jakub Tonar, který přestoupil do Hildesheimu.

Plzeň sehraje přípravné zápasy například s prvoligovými Strakonicemi nebo extraligovým Zubřím, kam po sezoně odešel trenér Michal Tonar st. Jisté je, že mistr předminulé extraligové sezony a vítěz minulého nedokončeného ročníku nebude hrát z vlastního rozhodnutí evropské poháry.

Fanoušci ovšem nepřijdou o kvalitní evropská mužstva, protože v srpnové přípravě přiveze trenér Alois Mráz německý Coburg, nováčka tamní nejvyšší soutěže. Jisté je také to, že na první ostrý zápas se v Plzni půjde 6. září, kdy přijedou k extraligové premiéře Hranice.