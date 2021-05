Házenkáři Talent týmu Plzeňského kraje prohráli první zápas finále play-off házenkářské extraligy v Karviné 26:27. Západočeši nezvládli poslední necelé čtyři minuty utkání.

Milan Škvařil (uprostřed) v březnovém utkání základní části s Karvinou v Plzni. | Foto: Deník/Daniel Beran

V první půli se vedení přelévalo na obě strany. Čtyři minuty před jejím koncem byl stav 12:12, ale Plzeň ji prohrála 14:16. "Na konci poločasu jsme udělali technické chyby a Karviná dala z rychlých protiútoků dva góly. Je to první a opatrný zápas. Hůře se nám brání pravák na pravé spojce, i když jsme si vyzkoušeli bránit to na tréninku," říkal do kamery ČT o přestávce Milan Škvařil z Talentu Plzeň.