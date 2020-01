„Chceme ho vidět na vlastní oči, ale v podstatě jsme na podmínkách kontraktu domluveni. Nejpozději v pátek padne definitivní rozhodnutí,“ naznačil sportovní manažer plzeňského klubu Jan Štochl, že dohoda je blízko.

Posledních půl roku strávil Terzič v rumunském týmu Potaissa Turda, kde však v zimě rozvázal smlouvu a je tak volný hráč. V Plzni ho chtějí do konce sezony jako náhradu za zraněného exreprezentanta Jana Stehlíka.

„Že bychom si tady drželi Terziče, déle není pravděpodobné, jednalo by se o výpomoc do konce sezony,“ prozradil manažer Jan Štochl. Věří totiž, že Jan Stehlík, který už je po operaci kolena, bude schopen naskočit do letní přípravy.

Terziče předchází skvělá pověst, jako mladíček dokonce v sezoně 2012/2013 vyhrál s Hamburkem Ligu mistrů. Nejprestižnější klubovou soutěž pak hrál dva roky i za makedonský Vardar Skopje, tři roky působil v Benfice Lisabon, odkud zamířil do Rumunska.

S týmem Potaissa Turda si zahrál Challenge Cup, ale osmifinále proti švýcarskému Bernu už bude bez něho. Naopak si může zahrát play-off české extraligy.

Už teď je také jisté, že plzeňský Talent prodlouží smlouvy s brankářem Karlem Šmídem a křídelníkem Janem Chmelíkem.