Tu vedou po 16. kole o pět bodů před pražskou Duklou a Karvinou, ale ta se odvolala proti kontumaci svého utkání v Lovosicích.

Ale pojďme zpátky k Talentu, ten sice v Novém Veselí prohrával 0:2, ale brzy otočil vývoj skóre a po třech brankách svého kapitána Vinkelhöfera odskočil až na 13:9. V poločase vedl 14:10.

„My jsme po čtvrthodině protočili všechny spojky, Nové Veselí neudrželo tempo,“ popsal zřejmě klíčový moment zápasu jeho nejlepší střelec, osmibrankový Jakub Tonar z plzeňského Talentu.

Hned v nástupu jeho tým zvýšil na 15:10, domácí sice zareagovali snížením na 16:13, ale pak už skóre dlouho narůstalo jen ve prospěch plzeňského Talentu. Ten nezastavilo ani zranění gólmana Šmída, jenž se hlavou udeřil o tyč branky a svoje místo přepustil Herajtovi.

Hosté, kteří prostřídali všechny hráče, i tak zvýšili svůj náskok až na 27:18 deset minut před koncem a teprve pak dovolili týmu z Vysočiny snížit na konečných 30:24.

„Myslím, že ten výsledek odpovídá průběhu dění na hřišti. V naší hře bylo ještě pár věcí, které je třeba vylepšit, ale na tom zapracujeme,“ říkal plzeňský kouč Michal Tonar. „Naší defenzivou jsme donutili spojky Nového Veselí k chybám v zakončení a jakmile jsme to začali trestat z rychlých protiútoků, měli jsme zápas pod kontrolou,“ dodal kouč Tonar.

Po dvou a půl letech naskočil do české extraligy Milan Škvařil a připsal si čtyři góly. „Všechno funguje jako před odchodem, je to super. V Novém Veselí to nebývá jednoduché. Proto jsem rád, že jsme to zvládli,“ těšilo Škvařila. Teď už se těší na domácí premiéru, ta bude v neděli od 11 hodin proti Hranicím.