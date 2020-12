Talent měl raketový vstup do zápasu 14. kola házenkářské extraligy a v 6. minutě vedl 6:1. Jenže domácí se otřepali a třemi góly za sebou snížili. Až do 24. minuty si Plzeň udržovala dvou až tříbrankový náskok.

Necelých pět minut před koncem prvního poločasu Kopřivnice srovnala na 14:14 a vzápětí šla v utkání poprvé do vedení. Talent však třemi góly v řadě otočil výsledek na 17:15.

V 35. minutě Kopřivnice opět vedla – 19:18. Naštěstí to bylo z její strany prakticky všechno a od 40. minuty se prosazovali hlavně hosté. Od této chvíle si Talent většinou udržoval tříbrankový náskok, který v poslední pětiminutovce narostl do pětigólového trháku. Talent Plzeň tak oplatil Kopřivnici domácí porážku výhrou 30:25.

„Chtěli jsme v první řadě odčinit domácí porážku. Jsem rád, že se nám to povedlo. Výsledek je pro nás velmi dobrý. Kopřivnice patří k nejlepším celkům v extralize, má jasně danou strategii a velmi výrazné individuality,“ řekl trenér Plzně Petr Štochl.

Na straně Talentu excelovali šestigóloví střelci Michal Tonar a Milan Škvařil.

Brankáře Šmída trápili Jihoameričané Donoso (osm gólů) a Benítez (šest branek). „Jsou to velmi dobří házenkáři, jejich spolupráce funguje. Pivot je silný, dokáže si najít prostor a těžko se brání. To se potvrdilo, i když se nám to chvílemi dařilo,“ uvedl trenér Talent týmu Plzeňského kraje.

Výhrou si Západočeši upevnili druhé místo v tabulce a vzdálil se třetí Dukle Praha a čtvrté Kopřivnici na tři body. Před nucenou pauzou byla Plzeň čtvrtá.

„Začíná se mi víc líbit, jak se prezentujeme. Hra má větší šťávu a náboj. Je tam daleko víc emocí než před koronavirovou pauzou,“ potěšilo Petra Štochla.

Poslední zápas tohoto roku Plzeň odehraje v neděli od 10.30 hodin doma proti Lovosicím.