„O to více si cením výkonu našich kluků, kteří zápas zvládli velmi dobře z pohledu disciplíny, nasazení a chutí. Za to jim patří velký dík,“ řekl kouč Talentu Petr Štochl.

Ve vyrovnané první půli nikdo nevedl o více než dvě branky. Za delší konec provazu však tahala Plzeň, která úvodní třicetiminutovku vyhrála 14:13.

Po změně stran si Talent udržoval těsný náskok, aby v polovině druhé půle Korbel zvyšoval na 20:16. Sedm minut před koncem to bylo už 25:19 a i přes snížení Brna na 22:25 dovedl Talent zápas do vítězného konce 28:25.

„Za vítězstvím jsme si šli od první minuty zápasu, což byl diametrální rozdíl třeba od finále poháru s Veselím. V Brně kluci podali koncentrovaný výkon,“ potěšilo trenéra Talentu.

Plzeňští házenkáři zůstávají druzí se ztrátou dvou bodů na Karvinou, ale na čtyři body se odpoutali od třetího Zubří. A právě tyto dva celky budou soupeřem Talentu Plzeň v posledních dvou kolech základní části extraligy. „To budou zápasy o první tři místa. Hraje se o vítěze základní části a hraje se o to, kdo bude mít lepší výchozí postavení pro play-off. Pokud by se naplnily teoretické odhady, že první čtyři týmy tabulky postoupí do semifinále, tak se hraje o to, kdo dostane toho čtvrtého. Což může být možná lehčí soupeř, ale to je v play-off složité říkat. Proti Zubří a Karviné půjde i o psychickou pohodu před play-off. Bohužel nevím, v jaké sestavě budeme hrát sobotní zápas v Zubří. Ale pevně doufám, že se nám podaří nějaké hráče uzdravit,“ přeje Petr Štochl.

Brno 25

Talent Plzeň 28

Poločas: 13:14. Vyloučení: 6:4. ŽK: 3:2. Sedmimetrové hody: 3/2:4/4. Sestava a branky Talentu: Šmíd, Křesťan – Nejdl 7, Škvařil 5/4, Korbel 4, Říha 3, Šindelář 3, Režnický 3, Šafránek 2, Vinkelhöfer 1, Dubský, Chmelík.

