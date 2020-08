Kouč Plzně hodnotil turnaj pozitivně. „Myslím si, že tři ze čtyř zápasů jsme odehráli podle našich představ a způsobem, jak bychom chtěli hrát, takže v tomto směru jsme spokojení. To, že jsme turnaj vyhráli, je pěkný bonus navíc,“ řekl Petr Štochl.

Talent nejprve ve čtvrtek odpoledne rozdrtil Zubří 35:20 a tentýž den v podvečer remizoval s Jičínem 31:31. „Utkání s Jičínem byl jediný zápas, kdy bych byl k mužstvu kritický,“ uvedl plzeňský trenér.

Podepsala se na bodové ztrátě únava ze dvou zápasů v jednom dni? „Je to možné, ale nerad bych to takto hodnotil. Ale je pravda, že dva zápasy v jeden den odpoledne není úplně dobré. Přesto jsem přesvědčený že ten zápas jsme měli zvládnout lépe, protože máme dost široký kádr na to, abychom v jednom dni zvládli dva zápasy,“ dodal Štochl.

V pátek si Talent poradil s polským Glogówem 31:26 a v sobotu porazil Považskou Bystrici 29:21. „Na turnaji jsme udělali značný posun v tom, jak chceme hrát a jak chceme chápat házenou. Oproti prvním dvěma přátelským zápasům s juniory Füchse Berlín a s Westem Vídeň byl v naší hře rozdíl,“ potvrdil trenér pokrok v nacvičování nového systému.

Na pravé spojce se s levorukým Linhartem střídali praváci, protože Stehlík a Bogdanič doléčují zranění. „Petr zvládl odehrát toho poměrně dost, ale přesto jsme na pravé spojce museli suplovat praváky, což pro ně nebylo jednoduché. Ale zase jsme si vyzkoušeli varianty, kdo by byl v případě nutnosti schopný tam zaskočit,“ dodal Petr Štochl.

Jinak nechtěl hodnotit výkony jednotlivců. Vítězství v Jičíně vyzdvihl jako týmový výkon. „I po klukách chceme, aby v první řadě byli jako tým, což může znít jako klišé, ale až na malé výjimky byl náš výkon velmi kvalitní, co se týče týmovosti, nasazení a bojovnosti,“ potěšilo kouče.

Tento týden čekají Talent dvě kvalitní prověrky, protože by měl odehrát přípravné zápasy s Aue (druhá německá bundesliga) a proti Coburgu (nováček bundesligy). „Je ale otázka, jak německý házenkářský svaz přistoupí k tomu, a nastaví podmínky, aby německé týmy mohly hrát v cizině. Pevně věřím, a zatím vycházíme z toho, že tyto dva zápasy odehrajeme,“ vysvětlil Štochl.

Poslední týden v srpnu by chtěl odehrát generálku na extraligu. „To je zatím ještě otevřené,“ doplnil trenér.

Do extraligového kolotoče Talent vstoupí 6. září domácím zápasem s Hranicemi. Do té doby by trenéři chtěli ještě vylepšit využívání prostorů při zakončení. „Neustále to pilujeme a neustále to klukům opakuji. Myslím si ale, že jsme na dobré cestě, protože někteří hráči v tom za dva týdny udělali velký pokrok. To mě nabíjí optimismem, že do začátku sezony se ještě posuneme,“ uzavřel Petr Štochl.