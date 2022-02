„Jsme teprve v poločase. Podle výsledku i průběhu zápasu je jasné, že máme k postupu blíž než soupeř. Ale není to natolik zdrcující vítězství, abychom mohli být v klidu,“ prohlásil na klubovém webu trenér Talentu Plzeň Petr Štochl.

Západočeši celý zápas vedli, pouze v 11. minutě Esch srovnával na 6:6. Poté byl zápas opět v režii Talentu, který třemi brankami za sebou v závěru prvního poločasu odskočil do pětigólového trháku 18:13.

Ve druhé třicetiminutovce se mistři české extraligy utrhli až do sedmigólového náskoku – 24:17 a 25:18. Lucemburčané však v polovině druhého dějství snížili na 24:27. K těsnějšímu rozdílu hosté svého soupeře naštěstí nepustili a až do konce duelu si Talent Plzeň udržoval tří až čtyřbrankový náskok. Svěřenci trenéra Petra Štochla zvítězili 34:30.

„Výsledek je vcelku dobrý, nastříleli jsme venku 34 branek. Celý zápas jsme vedli, v poločase o pět branek. Ale soupeř není špatný, má v týmu pár výrazných individualit. Pakliže v odvetě dáme soupeři prostor, nebudeme dostatečně kvalitní a agresivní, budeme mít problémy,“ upozornil Štochl.

„Věřím, že naše herní kvalita bude taková, že odvetu zvládneme,“ dodal.

Oproti extraligovým zápasům vsadili plzeňští trenéři na pár vyvolených házenkářů a sestavou tolik netočili. „Všechno jsme podřídili tomu, abychom uhráli co nejlepší výsledek. Ale právě v síla lavičky by mohlo být také naše plus, máme tam větší kvalitu,“ vysvětlil Petr Štochl.

Zatímco první dvě únorové středy hráli plzeňští házenkáři extraligová utkání, nyní mají volno. Mohou se proto plně soustředit na důležitou nedělní odvetu s Handballem Esch.

