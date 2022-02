Po celý první poločas Talent vedl, nejvýše o tři góly. Po úvodních třiceti minutách byl stav 15:14.

Ve 36. minutě se hosté poprvé dostali v utkání do trháku a ve 42. minutě Plzeň prohrávala 18:22. „Nechtěl jsem sáhnout po hře sedm na šest, protože jsme neměli problém přehrát soupeře. Potíž byla v tom, že jsme nezakončovali akce. Nebyl jsem si jistý, že by to situace sedm na šest změnila. A hrozilo riziko inkasovaného gólu do prázdné brány,“ tvrdil Štochl.

Talent rozhodl v poslední necelé čtvrt hodině zápasu. Čtyřmi góly za sebou srovnal na 25:25 a za stavu 25:26 vstřelil tři branky v řadě. Házenkáři Plzně vyhráli 28:27.

„Potvrdilo se, že to bude těžký zápas. Možná to bude znít zvláštně, ale podle mě, jsme odehráli lepší zápas než ve finále poháru s Veselím, protože jsme neměli velký problém přehrát Jičín. Klíčem obratu bylo proměňování šancí i zákroky Richarda v brance,“ řekl Štochl.

V tabulce druhý Talent ztrácí na první Karvinou dva body. Obě mužstva ještě odehrají tři utkání základní části. V posledním kole spolu v Plzni.

„Na první Karvinou ztrácíme dva body, ale dotírá na nás třetí Zubří. Před ním máme náskok dvou bodů, ale pokud bychom prohráli tam i doma s Karvinou, budeme na tom bodově stejně. Momentálně se ale soustředíme na středeční utkání v Brně,“ prohlásil Petr Štochl.

Talent Plzeň 28

Ronal Jičín 27

Poločas: 15:14. Vyloučení: 3:4. ŽK: 1:2. Sedmimetrové hody: 6/3:6/5.

Sestava a branky Talentu: Herajt, Křesťan – Stehlík 7/3, Nejdl 4, Škvařil 3, Šindelář 3, Režnický 3, Wildt 3, Dubský 1, Šafránek 1, Vinkelhöfer 2, Říha 1, Kaplan, Korbel.

