„V předchozích letech nám vstup do sezony moc nevyšel, tentokrát se mi náš výkon líbil. Mám radost, že se povedlo zátěž rozložit na všechny hráče,“ potěšilo navíc trenéra Talentu. S výjimkou kapitána Vinkelhöfera, který odehrál na levém křídle celý zápas, se na ostatních postech prostřídali vždy dva borci a tempo hry zůstávalo vysoké. „Věděli jsme, že Lovosice zvolí agresivní obranu, hrají rychle, takže to bylo i o fyzičce. Proto jsme to poctivě prostřídali, všichni podali dobrý nebo nadstandardní výkon. A když k tomu připočteme zásahy Filipa (Herajt) v brance, máme základ vítězství,“ doplnil Petr Štochl.

Jeho tým v otvíráku sezony v Lovosicích, které nastoupily i s hvězdnou posilou Pavlem Horákem, od začátku vedl. Rychle odskočil na 5:1, a i když se domácím podařilo poměrně záhy srovnat na 5:5, zbytek první půle patřil i díky famóznímu brankáři Herajtovi zase patřil hostům, kteří měli v poločase tříbrankový náskok – 18:15. Pomohlo i nasazení mladého Říhy na střední spojku, svým pohybem zvedl hru plzeňského celku, hrálo se v rychlém tempu a padalo hodně branek.

O po přestávce Talent neustále kontroloval mírné vedení. Fungovala zejména souhra leváka Stehlíka se Šindelářem na pivotu. Náskok plzeňských házenkářů postupně narostl až na sedm gólů, Lovosice už zareagovat nedokázaly a body se tak stěhují po vítězství 38:32 na západ Čech.

Sedmi góly se blýskl Škvařil, šest jich přidalo makedenonské křídlo Kosteski a pět Režnický, ale palebná síla byla rozložená i na další hráče. To u domácích byl nejlepším střelcem se sedmi góly Bogdanič, jenž přišel do Lovosic před dvěma lety právě z Plzně.

„Hrálo se parádní atmosféře, bylo to moc fajn,“ pochvaloval si Petr Štochl přes dva a půl tisíce diváků v hledišti lovosického zimního stadionu. Teď musí svůj tým nachystat na Brno, které se představí v městské hale na Slovanech v neděli 11. října. „Úvodní zápas byl velmi dobrý, ale na vavřínech neusneme. Máme co zlepšovat, dvaatřicet inkasovaných branek je hodně, na defenzivě musíme zapracovat. Věřím, že si kluci uvědomí, že musí jít do každého zápasu maximálně motivaní. Jinak nás každý tým potrápí, ostatně Brno to dokázalo už ve čtvrtfinále play-off, kdy jsme jeli k nim za stavu 1:2 zápasy,“ připomněl kouč Talent týmu Plzeňského kraje.

Lovci Lovosice – Talent tým Plzeňského kraje 32:38 (15:18)

Nejlepší střelci Lovosic: Bogdanić 7/1, Trkovský 6, Petryčenko 5. Rozhodčí: Horáček, Novotný.

Sedmimetrové hody: 3/2:5/5. Vyloučení: 3:3. Diváků: 2589.

Sestava a branky Talentu: Herajt, Štefanič – Vinkelhöfer 3, Škvařil 7, Říha 1, Šindelář 3, Stehlík 2, Kosteski 6, Nejdl 3, Režnický 5, Douda 5/5, Terzič 3, Chmelík, Beneš, Zeda, Dubský.