Zápas Talentu s Frýdkem-Místkem se hrál po více než měsíční zimní přestávce. Zpočátku to vypadalo, že se dlouhá pauza i divoký závěr přípravy, kdy v karanténě byli oba trenéři Petr Štochl a Jiří Hynek, na mužstvu podepsala. Domácí prohrávali 4:6 a 5:7, ale čtyřmi góly za sebou se v 19. minutě ujali vedení 9:7. Náskok postupně navýšili až na poločasových 16:11. „Prvních patnáct a posledních deset minut se mi z naší strany nelíbilo. Budu doufat, že se to dá přisoudit přestávce. Vedli jsme až o třináct branek, ale zápas skončil rozdílem osmi gólů, z čehož jsem neměl radost. Vzal jsem si time-out a kluky jsem upozorňoval, že pro svůj pocit a pohodu potřebujeme naplno odmakat šedesát minut. Věřím, že se to příští zápas zlepší,“ řekl trenér Talentu Plzeň Petr Štochl.