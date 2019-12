Mise v Poháru EHF házenkářům Talentu Plzeňo víkendu skončila ve třetím kvalifikačním kole, ale před lídrem extraligy leží další výzva.

Vzájemný zápas Talentu Plzeň a Zubří v prvním kole extraligy. Jan Stehlík (v modrém s míčem) a Šimon Macháč (vlevo). | Foto: Deník/Daniel Beran

Tou je postup ze čtvrtfinále Českého poháru do závěrečného turnaje Final Four. Svěřenci však musí porazit nejtěžšího možného soupeře, a to druhý tým extraligy Zubří.