Radost mu udělala produktivita křídelníka Petra Linharta. „Start sezony zvládl velmi dobře. Minulou sezonu alternoval mezi spojkou a křídlem. Tuto sezonu hraje na křídle, a myslím si, že tento post Petrovi vyhovuje, je na něj připravený a soustředí se na to. Jeho koleno na křídle nedostane takovou zátěž. Petr je velmi kvalitní střelec a jsem rád, že se mu daří,“ uvedl Petr Štochl.

Podle Štochla nebylo složité, aby jeho svěřenci udrželi koncentraci i za rozhodnutého stavu. „Máme filozofii neohlížet se na skóre, ale každou minutu hrát naplno, získat každý míč, každý metr hřiště pro sebe. Toto se snažíme dostávat do hlav kluků. Navíc pak nastoupili mladší hráči, kteří nemají odehráno tolik zápasů, a dostávají prostor, aby nám ukázali, že je naše chyba, že je více nestavíme víc. Takže od nich očekáváme automaticky motivaci,“ vysvětlil trenér.

Domácí potvrzovali dominanci i ve druhé půli, a tak trenéři poslali do hry jindy nevytěžované mladíky Petra Sedláka, Leonarda Kaplana a Martina Říhu.

Za stavu 7:7 si vzal oddechový čas. „Hráče jsme nabádali k větší chuti a agresivitě. Řekli jsme si několik věcí k útoku i obraně. Šlo o to, kdy se nám podaří zápas překlopit na naši stranu. Od toho okamžiku už to bylo relativně v klidu,“ řekl Štochl.

„Brankář Hranic chytil pár míčů. Může se stát, že papírově slabší soupeři drží 45 nebo 50 minut, ale my jsme zápas asi po patnácti minutách otočili a měli ho pod kontrolou,“ vysvětloval horší vstup do utkání trenér Plzně Petr Štochl.

Poslední Hranice, které mají na kontě nula bodů, se statečně držely zhruba do 20. minuty (v 10. minutě dokonce vedly 5:3). Poté rovnovážný stav či jedno nebo dvoubrankové vedení Talentu začalo narůstat až na poločasových 17:10.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.