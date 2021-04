Talent si z Kopřivnice přivezl postup do semifinále play-off

Nebýt nepochopitelného zkratu čtvrthodinu před koncem třetího čtvrtfinálového zápasu, postoupili by házenkáři Talent týmu Plzeňského kraje do semifinále už v sobotu. Místo toho hráli v Kopřivnici i čtvrtý zápas, v němž vyhráli až na sedmimetrové hody, protože po šedesáti minutách zápas skončil 26:26. Obhájce předloňského mistrovského titulu extraligy házené zdolal Kopřivnici 3:1 na zápasy a postoupil do semifinále.

Talent Plzeň - Kopřivnice | Foto: Deník/Veronika Zimová

„Na nedělním utkání se hodně podepsal sobotní zápas, kdy jsme ztratili osmibrankové vedení. Tu sérii jsme měli ukončit v sobotu," řekl klubovému webu trenér Plzně Petr Štochl. Pro připomenutí: Ve 45. minutě třetího zápasu Talent vedl 24:16, ale prohrál 26:28. „Nevím, co se s mužstvem stalo, ale tohle by se nemělo dít. Nechali jsme si utéct vyhrané utkání. Bezprostředně po zápase těžko najdu konkrétní věci, ale spoustu šancí jsme neproměnili, zabývali jsme se výroky rozhodčích a ne hrou. Z tohoto pohledu jsem rozladěn," říkal po sobotní porážce Štochl do kamer České televize. Také drtivou většinu čtvrtého duelu Plzeň vedla, v prvním poločase nejvýše o čtyři branky (6:2, 7:3, 8:4 a 10:6). Do šaten mužstva odcházela za stavu 14:12 pro Západočechy. Ve 46. minutě Kopřivnice vedla 21:20, ale na začátku 57. minuty plzeňský Douda zvyšoval na 25:22. Jenže zápas dospěl do sedmimetrových hodů (26:26). V nich za Plzeň postupně uspěli Douda, Tonar, Škvařil, Linhart a Stehlík. Kopřivnický Gřes trefil ve čtvrté sérii tyč. „Kluky jsem vybral já a zkonzultoval jsem s nimi jen pořadí, v jakém budou házet. Asi rozhodla zkušenost a širší kádr, máme víc zdatnějších střelců," vysvětlil plzeňský trenér. Talent tým Plzeňského kraje má necelý týden na to, aby se nachystal na semifinálovou sérii, kterou začne o víkendu doma, bez ohledu na soupeře. „Naše výkony s Kopřivnicí byly po většinu času slušné. Dělal nám problémy defenzivní styl Kopřivnice, v semifinále čekám od soupeře jiný způsob hry," předpokládá Petr Štochl. Kopřivnice⋌29 Talent Plzeň⋌31 Poločas: 12:14. Vyloučení: 4:5. ŽK: 2:2. ČK: 1:1. Konečný stav série: 1:3. Sestava Plzně: Šmíd, Herajt – Stehlík 2/1, Šafránek 1, Chmelík, Tonar 7/4, Škvařil 4/1, Šindelář, Nejdl 3, Douda 5/1, Linhart 4/1, Sedlák 1, Říha, Kaplan, Režnický 4, Vinkelhöfer.