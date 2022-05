„My už nemůžeme říkat, že tam musíme jednou vyhrát, ale my tam musíme vyhrát teď, jestli chceme titul,“ říkal po zápase do kamer ČT nejlepší střelec utkání v dresu Talentu Milan Škvařil.

Také do čtvrtého zápasu vstoupil Talent mizerně. Prohrával 0:4 a v 8. minutě po šestém gólu Karviné vystřídal Herajta v brance Šmíd. Na konci 16. minuty se domácí dostali na dostřel Karviné (7:8) a jednobrankovou ztrátu udržovali téměř až do konce první půli. Ta skončila vítězstvím Karviné 14:12.

„Naštěstí dneska nám Karviná neodskočila o tolik gólů, že by se ztráta nedala stáhnout. Všichni jsme strašně chtěli vyhrát před vlastními fanoušky,“ konstatoval Škvařil.

Na začátku druhého poločasu trenér Plzně Petr Štochl vrátil Herajta do brány, což se ukázalo jako rozhodující moment zápasu. Šestadvacetiletý gólman pochytal spoustu střel hostů. Také karvinský brankář Mokroš trápil plzeňské střelce.

Talent tým Plzeňského kraje (oranžovočerní) - Baník Karviná, 4. zápas finále play-off házenkářské extraligy.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

Za stavu 13:16 se čtyřmi brankami v řadě dostala Plzeň do vedení 17:16. Do závěrečné desetiminutovky zápasu mužstva vstupovala vyrovnaným skóre 20:20. Talentu se podařilo třikrát odskočit do dvoubrankového vedení 24:22, 25:23 a 26:24. Šest vteřin před koncem za stavu 26:25 se Karviná nadechla k poslednímu útoku,z něhož Solák s přispěním Herajta nastřelil břevno. Plzeňští házenkáři proto mohli slavit výhru a srovnání série na 2:2.

„Mám radost, že po nepovedené první půli jsem v té druhé klukům trošku pomohl,“ uvedl brankář Plzně Filip Herajt.

Z posledního útoku šest vteřin před koncem čekal střelu. „Protože Karviná hrála v sedmi, takže jsme je nemohli obsadit. Musela přijít střela a naštěstí Dominik Solák trefil břevno, ale na balon jsem si sáhl,“ prohlásil Herajt.

„Vedli jsme o gól, a i kdyby Karviná srovnala, šlo by se na sedmičky. Takže úplně taková hrozba to nebyla, ale jsem rád, že to netrefil,“ dodal Škvařil.

Devětadvacetiletý tahoun Plzně přiznal, že byl hodně přemotivovaný. „Na začátku jsem se do toho tlačil až moc. Chtěl jsem to vzít na sebe, ale udělal jsem zbytečné průrazy a chyby. Jsem rád, že mi to ve druhé půli sedlo a nastartoval jsem se jako v Karviné. Potřebovali jsme vyhrát, povedlo se, lidi si zápas užili a teď už se rozhodne v Karviné,“ ví Milan Škvařil.

