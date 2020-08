„Výsledek tolik neřeším, ale řeším výkon, který byl v druhé půli výrazně lepší,“ uvedl po duelu s Aue trenér Talentu Petr Štochl.

Ještě ve 14. minutě byl stav vyrovnaný 4:4, ale v poločase Talent ztrácel 9:14. Na začátku druhé třicetiminutovky dokonce 9:15. „O přestávce jsme hledali příčiny výkonu v první půli. Po pár neproměněných akcích se kluci rozhodli řešit situace individuálně, což proti vyspělým týmům nejde. Z toho jsme byli trestaní,“ vysvětlil Štochl.

Čtyři minuty před koncem prvního poločasu trenéři Plzně reagovali na narůstající náskok Aue změnou systému obrany z nula šest na jedna pět. „Jindy bychom to udělali mnohem dříve, ale nula šestku jsme poslední dva tři roky téměř vůbec nehráli, takže se snažíme ji učit a obnovit. Proti Coburgu jsme s nula šestkou také začínali, protože ji potřebujeme dostat do krve,“ řekl trenér plzeňských házenkářů.

Hra mužstva v dvojzápasu s Coburgem a proti Aue mu udělala větší radost, než výkony na začátku přípravy proti Westu Vídeň a juniorům Füchse Berlín. „Už to bylo jasně lepší. Tým se posouvá směrem, který bychom si představovali, což je velmi pozitivní. Dokázali jsme uhrát vyrovnané zápasy proti týmům na rozhraní první a druhé bundesligy, takže z tohoto pohledu je to pro kluky povzbuzující,“ potěšilo Štochla.

„Samozřejmě že ve hře stále vidím nedostatky, které nás drží v odstupu od vyspělejších týmů, ale jsem přesvědčen o tom, že jsme na správné cestě a že se budeme jen zlepšovat,“ dodal.

Trenéři Talentu už mohli více improvizovat na postu pravé spojky, protože po Linhartovi se do zápasového kolotoče zapojil také Stehlík. Ten se do branky Aue trefil sedmkrát, což z něj udělalo nejlepšího střelce v dresu Plzně. „Je obrovský rozdíl, když máme leváky na pravé spojce a navíc velezkušeného Honzu Stehlíka. I Péťa Linhart má hodně toho za sebou, ale u něj bude ještě chvíli trvat, než se po dlouhodobém zranění dostane do formy,“ tvrdil Štochl.

Kouč poslal v závěru zápasu Linharta i na pravé křídlo. „Budeme ho tam využívat častěji. Na křídlo máme Honzu Chmelíka, v záloze je Eda Wildt, Petr byl původně křídlo. Na pravou spojku máme Tima Bogdaniče. Těch variant máme naštěstí více, ale už by to chtělo, aby byli všichni k dispozici,“ přeje si.

Talent proti Aue pravděpodobně odehrál generálku na extraligu (6. září v 10.30 doma s Hranicemi). „V současné situaci nám spousta týmů odřekla přípravný zápas,“ doplnil Petr Štochl.