Domácí Plzeň prohrávala 2:4, na začátku 28. minuty už vedla 9:6 a do šaten se šlo za stavu 9:7. Západočeši ztroskotávali na brněnském gólmanovi Pšenicovi nebo jejich střely mířili mimo branku. Skvělé zákroky předvedl také brankář Talentu Herajt.

Nepříliš pohledný zápas pokračoval i ve druhé půli. V jeho úvodu si Talent vypracoval sedmibrankový náskok, ale pak deset minut nevstřelil gól a Brno třemi brankami za sebou snížilo na 13:16. „Zápas jsme měli ve své režii, ale soupeře jsme nechali nadechnout a vrátit ho do zápasu,“ řekl trenér Plzně Petr Štochl, který byl při absenci Karla Šmída opět připraven jako druhý brankář.

Většinu poslední třicetiminutovky si Plzeň držela tří až čtyřgólový náskok. Minutu a čtvrt před koncem zápasu Brno korigovalo na 19:21, ale Talent dvěma góly dovedl utkání k vítězství 23:19. „Naše výkony jsou v posledních zápasech upracované. Trápíme se v koncovce, dokážeme si vypracovat šance, ale neproměníme je. Mezi 40. a 50. minutou jsme měli devět střeleckých pokusů, ale pouze jeden gól. Budeme se muset zaměřit na to, abychom byli úspěšnější. Už se nám to stalo ve Frýdku i na Dukle,“ uvedl Štochl.

Postrádal častější střelbu z dálky. „Tomáš Nejdl měl ze začátku dva tři pokusy, což bylo v pohodě, ale zbylé spojky jako Miky Tonar nebo Doudič jsou spíše tvůrčí házenkáři a Péťa Linhart hrál na křídle. Nicméně pokusů z dobrých pozic jsme měli celkem dost, ale úspěšnost nebyla taková, jakou bychom si představovali. Do příštích zápasů na to musíme nějak zareagovat, ale není to o tom, že by kluci zapomněli střílet góly. Spíš jde o to, dostat je do pohody, aby se zbavili křeče,“ tvrdil Petr Štochl.

Další zápas hraje Talent už ve středu od 17.30 hodin doma proti Novému Veselí.

Talent Plzeň 23

Brno 19

Poločas: 9:7. Vyloučení: 8:6. ŽK: 1:1. ČK: 0:1. Sedmimetrové hody: 5/5:3/3.

Sestava a branky Plzně: Herajt, P. Štochl – Bogdanić, Douda 1, Chmelík 1, Linhart 6, Nejdl 2, Režnický 2, Stehlík 2, Šafránek 3, Šindelář, Tonar 6/5, Vinkelhöfer, Říha.