Tolik gólů Plzeň doma nedostala v jakékoliv soutěži (extraliga, Český pohár, evropské poháry, přípravné zápasy) šestnáct zápasů v řadě. „Obrana byla měkká, nedůrazná, nefungovala, chyběly jí krok a práce rukou. Soupeř nás přehrával jednoduchými kombinacemi a my jsme si s tím nedokázali poradit,“ zlobil se po zápase trenér Talentu Michal Tonar.

Houževnaté Brno dělalo mistrovi problémy a domácí se odpoutali od nejtěsnějšího náskoku až ve 14. minutě (10:7). Jenže hosté vyrovnali na 11:11. Poslední desetiminutovka prvního poločasu byla v režii Talentu. V 29. minutě vedl 18:12, ale Brno do přestávky snížilo na rozdíl čtyř branek – 18:14.

Ve druhé půli vystřídal Šmída v brance Herajt. Ovšem ani to nezastavilo brněnské střelce, protože ve 34. minutě Talent vedl už jen 20:19. Poté si domácí zhruba deset minut udržovali dvou až třígólový náskok. Před polovinou druhé třicetiminutovky Plzeň zvyšovala na 27:23 a ve 49. minutě Šafránek upravil na 29:24. Jenže pak mistr vypadl ze hry a Brno v 55. minutě snížilo na 30:29. Trenér zareagoval výměnou gólmanů, když do branky vrátil Šmída. Ten chytil Bosákovu střelu ze sedmičky i jeho pokus z křídla. Šmíd pustil pouze dvě střely v poslední minutě. Jelikož domácí střelci byli úspěšní, vyhrál Talent 34:31.

„Hodnocení bude kritické, protože to, co jsme předváděli celých šedesát minut, je vykřičník a bylo by dobře, aby se celé družstvo nad tím zamyslelo. Od nikoho jsem neviděl nic pozitivního. V útoku jsme se trápili a neměli pohyb, i když jsme dali 34 gólů. Kluci si asi dali do hlavy, že když přestříleli Kopřivnici, tak přestřílí všechny soupeře. Tudy cesta rozhodně nepovede. Máme dva dny na to, abychom si v hlavách srovnali, že tento způsob házené praktikovat nebudeme,“ kritizoval Tonar.

Ve středu čeká házenkáře Talentu semifinále Českého poháru v Novém Veselí. „Chceme postoupit do finále. Momentálně ale do Veselí nejedeme jako favorité,“ dodal Michal Tonar.

Talent Plzeň⋌34

Brno⋌31

Poločas: 18:14. Vyloučení: 2:5. ŽK: 3:3. Sedmimetrové hody: 4/2:4/1. Diváci: 790.

Sestava a branky Talentu: Šmíd, Herajt – Douda 1, Macháč 6/1, Nejdl 4, Šafránek 3, Ivančev 3/1, Bogdanić 7, Tonar 2, Vinkelhöfer 2, Chmelík 4, Šindelář 2, Režnický, Wildt.