Talent vstřelil první gól zápasu, ale v polovině 8. minuty prohrával 1:4, a tak si domácí trenér Petr Štochl vzal oddechový čas. V 15. minutě Plzeň srovnala na 6:6, ale ve druhé části prvního poločasu opět doháněla tříbrankovou ztrátu až na poločasových 13:14.

„Začali jsme vlažně a jsem z toho rozladěný, protože jsme se upozorňovali na to, že zápas chceme zvládnout od začátku s nasazením, chtěli jsme se dobře naladit na play-off. Byla velká šance, že když porazíme Jičín, tak s ním budeme hrát ve čtvrtfinále a chtěli jsme si vytvořit dobrou startovací pozici pro play-off. Z tohoto pohledu jsem velmi nespokojen,“ řekl trenér Plzně Petr Štochl.

Na začátku druhého poločasu se domácí třemi brankami v řadě dostali do vedení 16:14, jenže Jičín také zareagoval třikrát – 16:17. Poté Plzeň umazávala jednogólový náskok hostů, ale dokázala se prosadit i třikrát za sebou – 21:19. V polovině 48. minuty vedla 22:20 a necelých osm minut před koncem 24:22. Jenže Jičín záhy dal tři góly – 24:25. A když si v dramatickém závěru Škvařil vylámal zuby na Veverkovi, padl Talent Plzeň 25:26.

„Podali jsme jeden z nejhorších výkonů, o nichž jsem si myslel, že už je máme za sebou. Potřebujeme zapracovat v nastavení na zápas. Pokud kluci měli v hlavě to, na koho narazí v play-off, tak je to chyba. Nelíbí se mi kalkul, proti komu budeme hrát. V případě, že by o tom byl některý z hráčů přesvědčený, tak bych zasáhl,“ zhodnotil zápas Štochl.

Trenér doufá, že si jeho svěřenci z porážky vezmou fakt, že jim soupeř nedá nic zadarmo. „Pokud budeme chtít vyhrávat relativně v klidu, tak budeme muset hrát celých šedesát minut velmi zodpovědně,“ konstatoval Petr Štochl.

Ve čtvrtfinále play-off se Talent utká s Kopřivnicí, která na podzim v Plzni vyhrála. „Kopřivnicí jsem se zatím nezabýval. Nicméně má kvalitního pivota, ale oslabením pro ni je odchod chilské spojky Donosa Andalafta. Házenkáři, jako Fulnek, Bukovský a další kluci, kteří umějí hrát a rozumí si. Myslím si, že hra soupeře bude stát na těchto dvou a spolupráci s pivotem,“ prohlásil Štochl.