„Rychle jsme prohrávali o pět gólů, což byl klíčový okamžik zápasu. Pak bylo krásně vidět, že s vedením v zádech se Baník nemusel úplně tlačit do maximálního nasazení, protože měl díky náskoku ten zápas v každé chvíli částečně pod kontrolou. Proti tak kvalitnímu týmu se ztráta dohání špatně,“ hodnotil zápas trenér Talentu Plzeň Petr Štochl.

Jeho svěřenci podle něj měli na zdramatizování zápasu, ale svou šanci nevyužili. I díky famóznímu brankáři Karviné Petru Mokrošovi. „V této sezoně se výrazně zlepšil. Věděli jsme o jeho kvalitách, protože Karviné pomáhal i v loňské sérii. Ale mrzí mě, že jsme nevyužili šance vrátit se do zápasu, případně ho otočit, protože ty šance na to byly, ale nevyužili jsme je. Dá se říct, že dnes byl Baník lepší a zaslouženě má první bod v sérii,“ řekl Štochl.

Domácí trenér Michal Brůna je přesvědčen, že utkání rozhodla hra sedm na šest karvinských házenkářů. „Soupeři jsme z toho dávali góly. Jsme za to rádi, protože plzeňská obrana je jedna z nejlepších v extralize, hrají ji rychle a agresivně,“ dodal Brůna.

Talentu začíná finále. Nálada je výborná a těšíme se, shodují se kouč a kapitán

Přesnou třetinu gólů Karviné nastřílel Vojtěch Patzel. „To byla jedna z příčin naší porážky. Vojta hrál skvělý zápas, ale my jsme počítali s tím, že některý ze zápasů se mu takhle výrazně povede. Doufáme, že byl poslední,“ konstatoval trenér Plzně.

Druhý díl finálové série je na programu ve středu od 18 hodin v Plzni. „Myslím si, že další zápasy budou mít větší kvalitu, nasazení a náboj. Karviná mohla zápas odehrát líp a my asi tak dvakrát líp. Nicméně dneska to nebyl ten nejlepší Baník, ale my jsme své šance nevyužili. Pevně doufám, že vyhrajeme tři zápasy,“ prohlásil Petr Štochl.

„V Plzni nás čeká peklo,“ je smířený kouč Karviné Michal Brůna.

Baník Karviná 33

Talent Plzeň 28

Poločas: 18:13. Vyloučení: 3:4. ŽK: 2:2. Sedmimetrové hody: 5/5:3/2. Diváci: 1251. Stav série: 1:0.

Sestava a branky: Šmíd, Herajt 2 – Douda 6/1, Linhart 6, Režnický 4, Nejdl 3, Šafránek 3, Stehlík 2/1, Vinkelhöfer 1, Chmelík 1, Škvařil, Šindelář, Korbel, Říha, Kaplan, Sedlák.

PODÍVEJTE SE jak Zubřan Douda zařídil Talentu další boj o zlato