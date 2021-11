Hosté přicestovali do Karviné bez spojek Škvařila a Tonara.

Talent měl famózní začátek zápasu, když v 10. minutě vedl 9:4. Pak domácím povolil snížit na rozdíl jedné branky – 10:9. Druhou polovinu první třicetiminutovky si Plzeň udržovala dvou až třígólové vedení až na poločasových 18:15.

Do 35. minuty byl Talent ve čtyřgólovém trháku – 22:18. Jenže v 38. minutě za stavu 23:21 dostal přímou červenou kartu brankář Plzně Herajt. Karvinou to povzbudilo až k vyrovnání na 23:23. Domácí drželi vyrovnané skóre do stavu 25:25, poté si Talent vzal třikrát dvoubrankové vedení. V 53. minutě Karviná vyrovnala na 30:30. Talent ještě vedl 32:31, ale v posledních šesti minutách zápasu nevstřelil gól, zatímco domácí skórovali dvakrát. Plzeň prohrála 32:33.

Baník Karviná – Talent Plzeň 33:32 (15:18).

Sestava a branky Plzně: Herajt, Šmíd – Douda 9/4, Nejdl 13, Linhart 1, Šafránek, Stehlík 2, Vinkelhöfer, Šindelář 3, Režnický 3, Kaplan, Korbel 1, Chmelík, Říha.