Nejlepším střelcem hostů byl Michal Tonar ml. se sedmi vstřelenými góly.Vstup do sobotního zápasu 2. kola extraligy měli lepší domácí, kteří na začátku 10. minuty vedli 7:4. Talent dotahoval a v 17. minutě bylo skóre nerozhodné 9:9. Tři minuty před koncem první půle Plzeň vedla 14:10, ale do šaten se šlo za stavu 14:12.

Hosté si klíčový náskok vytvořili na začátku druhé třicetiminutovky, kdy se jejich náskok zvýšil na pět branek (18:13). Zubří se dostalo jen na dostřel čtyř branek a přesně v polovině druhého poločasu Plzeň vedla 25:17. Později byl rozdíl dokonce devítibrankový. Domácí sice necelé čtyři minuty před koncem utkání čtyřmi góly snížili na 25:30, ale Talent si bezpečný odstup pohlídal a zvítězil 32:26.

„Začátek utkání byl kvalitní. Dařilo se nám hrát jen 15 nebo 20 minut, a pak jsme začali kupit chyby. Proto jsme dotahovali v celém zápasu. Škoda, že jsme se těch chyb nevyvarovali, Plzeň je kvalitní tým, každou chybu trestá, něco dohánět je hodně těžké. Jsem aspoň rád, že jsme dokázali reagovat v obraně. Do budoucna je velký potenciál týmu a je potřeba trpělivost. V sestavě máme tři dorostence a dalších pět, kteří skončili minulý rok v dorostencích,“ hodnotil duel pro svazový web trenér domácího týmu Zubří Michal Tonar.

Úvod v podání domácích chválil i trenér Talentu Petr Štochl: „Zápas minimálně v první půli charakterizoval Zubří s výborným nasazením, s chutí do zápasu, z toho pohledu to bylo pro nás těžké. Vydařil se nám vstup do druhé půle, kdy jsme odskočili na pět branek, tato fáze zápasu v podstatě rozhodla o konečném výsledku.“

Ve 3. kole se Plzeň doma střetne s Kopřivnicí (neděle 20. září, 10.30 hodin).

Robe Zubří⋌26

Talent Plzeň⋌32

Poločas: 12:14. Vyloučení: 2:4. ŽK: 2:2.

Sestava a branky Talentu: Šmíd, Herajt – Říha 1, Škvařil 5, Bogdanić, Stehlík 1, Chmelík 4, Šindelář 1, Šafránek 2, Linhart 2, M. Tonar 7/5, Douda 4, Kaplan, Vinkelhöfer 1, Režnický 3, Nejdl 1.