Základem výhry Talentu bylo sedm vstřelených gólů za sebou od poloviny 11. do konce 20. minuty prvního poločasu za stavu 5:5. Domácí Brno se hostujícím házenkářům dokázalo přiblížit jen na rozdíl pěti branek. V polovině druhého dějství se Talent Plzeň utrhl už do desetigólového náskoku (25:15) a bez potíží dovedl zápas do vítězného konce 30:20.