Klíčovým hráčem domácí Plzně byl střelec deseti gólů Milan Škvařil.

Talent tým Plzeňského kraje začal katastrofálně, protože v 5. minutě prohrával 0:4. Domácí však postupně umazávali ztrátu a v polovině prvního poločasu vyrovnali na 9:9. Necelých šest minut před koncem úvodní třicetiminutovky se Plzeň poprvé dostala do vedení - 14:13. Do šaten se šlo za stavu 17:15 pro Talent. "Doufám, že jsme se už nastartovali a ve druhé půli to dotáhneme k vítězství. Začátek byl opět strašný, špatně jsme zakončovali útoky. Musíme pokračovat v agresivní obraně a proměňovat šance v útoku," řekl Milan Škvařil z Talentu Plzeň v poločasové přestávce do kamer ČT.

Ve druhé půli si Plzeň vypracovala čtyřbrankový náskok, ale Dukla po polovině druhého dějství snížila na rozdíl jedné branky. Poslední necelá čtvrthodina zápasu byla v režii domácích, kteří si vzali zpět čtyřgólové vedení. Talent zvítězil 34:31.

"Byl to těžký zápas až do konce. Bojovné utkání, poučili jsme se ze dvou prohraných duelů. V nich jsem klukům příliš nepomohl, ale dnes jsem měl rozhovor se starším bratrem, který hraje tenis a poradil mi několik věcí a všechny mi vyšly, takže bych mu chtěl poděkovat," zhodnotil Milan Škvařil.

Jeho spoluhráč Michal Tonar vyzdvihl, že se Plzeň po špatném začátku vrátila do zápasu. "Silou mužstva jsme utkání dotáhli do vítězného konce. Zápas byl psychicky i fyzicky náročný," řekl Tonar.

Plzeň a Karviná se ve finále extraligy střetnou potřetí v řadě. Před třemi lety slavila Karviná, předloni se radoval Talent. "Na finále se těšíme. Uvidíme, kdo bude mít více sil a štěstí. Doufám, že to budeme my," přeje si Michal Tonar.