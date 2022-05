Po přestávce se hostům podařilo sérií čtyř gólů snížit na 14:18. Na začátku 51. minuty zvýšil karvinský Solák na 25:19, ale rozhodnuto ještě nebylo. Plzeňští házenkáři totiž třemi brankami za sebou snížili na 22:25, ale víc už jim Karviná nedovolila. Naopak za stavu 27:24 dvěma góly v poslední minutě zpečetila svoji výhru 29:24.

„Průběh zápasu byl podobný prvnímu utkání tady v Karviné. Jako přes kopírák. Na začátku jsme ještě byli v autobuse, ten tlak, který jsme chtěli vytvořit, tam prostě nebyl a to na takový dobrý tým, jako je Baník, nestačí. Takže jsme si zase nechali domácí utéct. Na druhou stranu mě těší, že druhý poločas jsme zahráli dobře, dostali jsme se na tři branky a nebýt nějakých drobností, které jsme nezvládli, mohl být zápas velmi dramatický až do poslední chvíle,“ zhodnotil zápas pro svazový web trenér Talentu Plzeň Petr Štochl.

Nejlepší střelec Plzně Milan Škvařil litoval špatného začátku zápasu. „Nechali jsme si Karvinou odskočit a celý zápas jsme doháněli ztrátu. Prohráli jsme si to sami, nemůžeme to na nikoho svádět. Domácí šli do toho s větším nasazením než my, proto nám od startu odskočili, pak už je to těžký,“ řekl svazovým stránkám Škvařil, který dal osm gólů.

Domácí trenér Michal Brůna pochválil brankáře Petra Mokroše, který v důležitých chvílích druhého poločasu svůj tým podržel. „Plzeň mohla jít dvakrát na tři góly, a bylo tam dost času na to, aby to zdramatizovala. A tehdy chytil dvě nebo tři úplně čisté šance ze spojky,“ upozornil na svazovém webu kouč Brůna.

Čtvrtý zápas extraligového finále se hraje ve středu od 17 hodin v plzeňské hale na Slovanech. Utkání vysílá přímým přenosem ČT Sport.

