„V přípravě sehrajeme kvalitní turnaj v Německu a v generálce nás čeká tradiční soupeř Aue,“ nastínil trenér plzeňského Talentu.

Házenkáři zatím nabírají fyzickou kondici a za týden či dva se začnou věnovat herním kombinacím s míčem.

Ivančev by se měl k týmu připojit už tento týden. Macháče je na reprezentačním srazu a 10. až 12. ledna ho čeká v Lucembursku první fáze kvalifikace o mistrovství světa 2021. Slováci se střetnou s Litvou, Faerskými ostrovy a domácím Lucemburskem. Do další fáze kvalifikace postoupí vítěz skupiny. „Kvalifikační sraz končí 13. nebo 14. ledna. Uvidím, jak mi bude sloužit zdraví. Tím dříve se zapojím do přípravy Talentu,“ řekl Deníku Macháč.

Po patnácti zápasech má Talent Plzeň v čele tabulky tříbodový náskok před druhou Karvinou.

Zbývající utkání extraligy jsou na programu od 1. února, kdy Talent hraje od 17.00 hodin v Novém Veselí.

Na domácí palubovce se Plzeň představí až v neděli 9. února od 10.30 hodin s Hranicemi.