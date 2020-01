Druhý týden zimní přípravy házenkářů Talentu Plzeň se chýlí ke konci a v jeho závěru odehraje dosavadní lídr české extraligy mezinárodní turnaj v německé Desavě.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Zdeněk Vaiz

V neděli se v základní skupině střetne s bundesligovým Lipskem a domácí Desavou, která hraje třetí bundesligu. „Hrát se bude 2x15 minut a kvalita soupeřů je zřetelná. Ve druhé skupině jsou Gummersbach, Berlín a Hamburk, takže co soupeř, to kvalita. O umístění se pak utkají třetí se třetím, druhý s druhým a vítězové skupin si to rozdají o celkové prvenství,“ uvedl trenér Talentu Plzeň Michal Tonar.