Házenkáři Talentu M.A.T. Plzeň jasně dokázali, že to myslí s návratem do čela tabulky Strabag Rail extraligy vážně. V dohrávce 11. kola vyhráli v Kopřivnici jasně 42:35 a pokud zvítězí i v neděli doma s Brnem, budou první.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Zdeněk Vaiz

„Nebylo to až tak lehké utkání, jak by mohl napovídat konečný výsledek, Kopřivnice do toho šlapala až do konce, takže nebylo tolik prostoru protočit sestavu. Ale já jsem hlavně rád za zlepšení v útočné fázi,“ hlásil cestou ze severu Moravy plzeňský kouč Michal Tonar a trošičku tentokrát žehral na defenzivu svého celku.