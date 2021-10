Po Kopřivnici čeká házenkáře Talent týmu Plzeňského kraje další soupeř z play-off 2021. V repríze semifinále se ve středu od 19 hodin v Praze utkají s Duklou. V předehrávce 7. kola jsou mírným favoritem druzí Západočeši, Dukla je sedmá.

Semifinále play-off 2021 házenkářské extraligy Talent tým Plzeňského kraje - Dukla Praha, 9. května 2021. | Foto: Deník/Veronika Zimová

„Bude to ale těžký zápas. Duklu trénuje Miky Tonar, který nás zná. On je výborný trenér, ale má to složité, protože odešli zvolený nejlepší český házenkář Matěj Klíma a největší talent české házené Jonáš Patzel. My se na soupeře také dobře připravíme a budeme doufat, že dopadneme lépe než v minulé sezoně, kdy jsme v Praze prohráli,“ řekl pivot Plzně Daniel Režnický, pro kterého jsou střetnutí s Duklou stále něčím výjimečným. „I když už to není, jako když jsem proti ní hrál poprvé,“ dodal odchovanec Dukly.