Ale cíle zůstávají pořád ty nejvyšší. Navíc by mělo dojít k určitému posunu v herním stylu. „Chceme hrát házenou, která bude neustále vytvářet tlak na soupeře. Ale je nám jasné, že chvilku potrvá, než si to sedne,“ uvedl Petr Štochl při setkání před sezonou.

„Chceme, aby si to kluci vzali za své, stali se z nich vlčáci. A tím se posouvali dál. Když to přeženu, abychom na konci sezony měli starosti, jestli vůbec někoho v kádru udržíme,“ doplnil ho kolega Jiří Hynek.

A jak se oni sami cítí v nové roli?

„Neřekl bych, že je to nervozita, spíš těšení. Tak jsem to měl před každou sezonou. Ať už jako hráč nebo v minulých letech jako asistent Mikiho Tonara,“ říkal bývalý vynikající brankář.

„Teď je to všechno trošku intenzivnější. Asi je to způsobené dlouhou pauzou a možná i tím, že teď to bude víc na nás. Cítím zdravé svrbění,“ doplnil Petr Štochl.

Na úvod extraligy čeká jeho tým Cement Hranice, který také před sezonou změnil kouče. Trenérského žezla se tam ujal zkušený odborník Jaroslav Hudeček.

A došlo i k posílení hráčského kádru, z Karviné přišel reprezentační křídelník Zbránek, nejlepší střelec 1. ligy Mrnuštík z Hustopečí i další zkušený borec Čadra z Kopřivnice.

„Naším cílem je postup do play-off. Ale hlavně chceme předvádět divácky atraktivní házenou,“ zní z Hranic.

Na úvod je čeká pořádně těžký oříšek, poslední český mistr, který byl i v minulém nedokončeném ročníku první – Talent tým Plzeňského kraje. Hraje se zítra v Městské hale na Slovanech od 10.30 hodin,