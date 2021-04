Minulou sobotu Talent vyhrál nad Duklou 31:23 a ve středu zvládl rozstřel ze sedmi metrů, takže v semifinálové sérii hrané na tři vítězná utkání vede 2:0.

Sobotní (10.15 hodin), třetí díl vysílá přímým přenosem ČT Sport.

„Ideálním scénářem je sérii už ukončit. Za prvé každý zápas, který se nemusí hrát, znamená ušetřené síly, za druhé po víkendu je reprezentační pauza a skoro dva týdny se nebude hrát, což také není optimální uprostřed série,“ vysvětlil trenér Talent týmu Plzeňského kraje Petr Štochl.

Je zvědavý, jak se Dukla popere se středeční porážkou v rozstřelu. „Myslím si, že je to pro soupeře hodně bolestná prohra. Pokud by zápas Dukla ztratila výrazným brankovým rozdílem, asi by se s tím lépe srovnávala. Je těžké se srovnat s tím, když hrajete dobře a skoro celý zápas vedete, nakonec prohrajete na sedmičky,“ uvedl Štochl.

Podle něj se Talent chce soustředit na svoji hru. „Rozebrali jsme si taktické věci, které lze vypilovat oproti zápasu v Praze. Apelovali jsme na to, aby si kluci v hlavě nastavili, že chtějí hrát poslední zápas semifinálové série,“ prozradil trenér Plzně.

Před týdnem v Plzni i ve středu v Praze Západočechům nevycházely začátky obou poločasů. „Vidím v tom dva přístupy. Ten první je, když se dokážeme prosadit, ale gólman soupeře nás vychytá, jako se stalo v úvodu obou poločasů v Plzni a na začátku druhé půle v Praze. Druhá věc je, jestli nezvládnutý začátek nesouvisí s hlavou, nedisciplinovaností či nekvalitní hrou, což byl případ začátku zápasu na Dukle. Takže je třeba odlišovat tyto dvě varianty. V prvním případě, když soupeřův gólman pochytá spoustu ran, těžko něco uděláme. Můžeme hráčům říkat, aby lépe zakončovali, ale to je fráze, protože vždy chtějí dát gól. V případě nasazení, disciplíny a přístupu k zápasu se dá něco udělat a o tom jsme se s hráči bavili,“ prohlásil Petr Štochl.

Trenér pražské Dukly Daniel Čurda vyhodnotil situaci tak, že už není kam couvat, protože porážka znamená vyřazení z bojů o finále. „Ve druhém utkání jsme předvedli výkon na hranici svých možností a dokázali jsme s Plzní hrát skvělý zápas s hořkým koncem pro nás, protože jsme byli po většinu zápasu i o kousek lepší. Takže je pro nás cílem zopakovat tento výkon i v sobotu, rvát se o každý míč až do konce zápasu,“ řekl Čurda.

Ve druhé semifinálové sérii mezi Karvinou a Lovosicemi je stav 1:1. Třetí zápas se hraje v neděli v Karviné.