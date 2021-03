Poslední kolo rozsekne, jestli se Plzeň ještě posune na první příčku. Druhou neznámou je, na koho svěřenci trenéra Petra Štochla narazí v play--off.

Na čele tabulky je situace následující: první Karviná má 34 bodů, druhá Plzeň 33. Jenže v posledním kole Slezané hrají doma s posledními Maloměřicemi. Talent má sedmý Jičín také doma. „Reálně je to jen otázka teorie, nepředpokládám, že by Karviná ztratila body s Maloměřicemi. To by musel zasáhnout covid, což bych samozřejmě ze sportovního hlediska nechtěl,“ řekl plzeňský kouč Petr Štochl k možnosti vyhrát základní část.

V play-off se Talent utká s jedním z trojice Jičín, Zubří, Kopřivnice. Tuto tajenku rozluští rovněž až poslední extraligové kolo, které je na programu tento víkend.

„My se budeme soustředit na vlastní výkon. Nechceme prohrát, ale chceme zápasy zvládat, ať už je to proti Jičínu, nebo někomu jinému. Do zápasu půjdeme s plným nasazením, ale samozřejmě budeme přihlížet ke zdravotnímu stavu hráčů,“ uvedl Štochl.

Proti Dukle Praha nehrál Petr Linhart. Jan Stehlík sice hrál, ale nebyl úplně fit.

Talent proti Jičínu nastoupí po desetidenním volnu, protože s Duklou hrál minulou středu. „Mám z toho rozporuplné pocity, protože tak dlouhá pauza není úplně ideální. Tuto desetidenní pauzu máme už podruhé za sebou. Ale vzhledem ke zdravotnímu stavu našich leváků se nám přestávka hodí,“ tvrdil Petr Štochl po utkání s Duklou.