„Sezona je dlouhá, ale síly ještě musí být. Kluci je musí vyškrábnout. Čekají nás poslední čtyři tréninky a věřím, že i zápas v neděli. Čtvrtý zápas musíme zvládnout, pakliže chceme zůstat ve hře o titul. Nemyslím si ale, že by to kluky svazovalo,“ řekl trenér Talentu Petr Štochl.

Plzeňští házenkáři mají na své straně statistiku, protože v této sezoně v zápasech Talentu s Baníkem platí, že vždy vyhrává domácí mužstvo. „Těžko říct, jestli je to cestováním, nebo tím, že ve finále fanoušci více nabudí domácí mančaft. Loňské finále rozhodovaly maličkosti, ale teď se, dá se říct, rozhoduje na začátku zápasu. Pokud někdo odskočí na vyšší brankový rozdíl, tak se zápas špatně otáčí,“ tvrdil Milan Škvařil, spojka Plzně.

Vysvětlení pro to nemá ani Štochl. „Možná nás trochu svazuje, že je potřeba alespoň jeden zápas v Karviné zvládnout. Na druhou stranu si myslím, že bychom měli mít tolik zkušeností a tolik kvality, že by nás to nemělo rozhodit tak, abychom v Karviné prohrávali 2:8 už od začátku,“ prohlásil kouč Talentu.

Klíčem ke srovnání finálové série bude podle Škvařila proměňování šancí a zachytit úvod duelu. „Doufám, že se k nám přikloní i štěstí,“ dodal devětadvacetiletý házenkář.

Talent opět klopýtl v Karviné. Ve středu musí vyhrát, jinak neobhájí titul

V této fázi sezony se toho už moc natrénovat nedá. „Ale lze zareagovat na aktuální situace z předchozího zápasu a víceméně naladit hlavu na konec a nejdůležitější část sezony,“ konstatoval Štochl.

„Už se nemáme čím překvapit, takže musíme k zápasu přistoupit jinak a zvládnout ho,“ doplnil trenéra Škvařil.

Talent musel otáčet sérii za stavu 1:2 ve čtvrtfinále proti Brnu i v semifinále se Zubřím. „Už to vypadá, že to děláme schválně. Musíme se nastavit, abychom zvládli začátek zápasu. Což se nám v Karviné ani jednou nepovedlo, takže potom doháníme až osmigólovou ztrátu, což už je velmi problematické,“ ví trenér Petr Štochl.

Milan Škvařil přiznal, že měl jinou představu o vývoji finálové série. „Bohužel jsme si to udělali těžší, takže ve středu musíme bezpodmínečně vyhrát,“ velí.

Klíčový muž plzeňského týmu se v play-off střelecky trápil, ale v sobotu v Karviné dal osm gólů. „Takový zápas, v němž by se mi dařilo, jsem potřeboval. Když jsme přišli s Říháčem na hřiště, snažili jsme se to vzít na sebe a pomoct klukům, kteří hráli celou dobu nebo většinu času. Naštěstí se nám to podařilo a doufám, že se nám bude dařit dál,“ přeje si Milan Škvařil.

Středeční zápas začíná v 17 hodin v hale na Slovanech a přímý přenos vysílá ČT Sport.

Plzeňský Talent už jeden titul má, mladíci vyhráli suverénně Žákovskou ligu