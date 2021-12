Talent jede k pohárové odvetě do Zubří s náskokem osmi gólů

„Čeká nás ještě perných šedesát minut. Zubří do toho bude muset šlápnout od začátku, aby náskok stáhlo. A v minulém extraligovém zápase s Duklou ukázalo, že to umí,“ připomněl bývalý gólman české reprezentace a německého Füchse Berlín.

„Mám odehránu spoustu pohárových zápasů a znám, jak může být náskok z prvního zápasu ošidný. Dá se otočit i daleko větší rozdíl,“ nepodléhá Petr Štochl přílišné euforii, přestože byl po domácím zápase s výsledkem spokojený.

„Osm branek je pěkný polštář,“ pokýval hlavou.

„Náskok osmi branek je slušný, bude to velké plus. Ale pořád jsme v polovině cesty, v Zubří nesmíme nic podcenit,“ souhlasil i Milan Škvařil, s osmi brankami nejlepší plzeňský střelec úvodního zápasu.

Škvařil se vrátil ve velkém stylu. Zubří nasázel v poháru osm gólů

Na druhé straně ho však zastínil dvanáctigólový Lukáš Mořkovský.

„Je to výborný hráč. Musíme ho ubránit lépe, aby vstřelil co nejméně gólů,“ pokračoval zkušený házenkář, jenž se proti Zubří vrátil do sestavy po zranění. A vyzdvihl, že má Zubří výborný tým i skvělé individuality. Jako dalšího jmenoval reprezentačního gólmana Šimona Mizeru.

„Doma nás v první půli dost trápil. Něco zase pochytá, s tím se musí počítat,“ pravil Milan Škvařil.

Ani on si nemyslí, že by bylo po domácím vítězství hotovo. „V Zubří se může stát cokoliv, musíme být opatrní. Oni budou pokračovat ve svém stylu, jsou takhle zvyklí. Ale my budeme hrát taky svoji hru. Očekávám podobný zápas, půjde o to, kdo bude mít víc štěstí,“ dodal plzeňský házenkář.

Odveta třetího nejvýznamnějšího poháru házenkářů se hraje v Zubří v sobotu od 18 hodin.

