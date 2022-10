Zápasy Plzně ve Strakonicích mívají nádech derby.

„Domácí to určitě vezmou prestižně, je tam spousta našich hráčů,“ připomněl jeden z plzeňských trenérů Petr Štochl, že v týmu soupeře působí řada házenkářů, kteří jsou z Plzně – brankář Kaiser, křídelník Wildt, pivot Nový nebo na spojkách Bičiště a mladý Kaplan, jenž na jihu Čech hostuje z Talentu.

„Udělají maximum, aby nás porazili. Ale my se na to připravíme zodpovědně jako na každý zápas. Uvidíme, jak na tom budeme zdravotně. Ale jedeme tam vyhrát. Měli bychom potvrdit, že patříme ke špičce, a Strakonice jsou nováček,“ doplnil trenér plzeňského Talentu.

„Do Strakonic jezdíme rádi, dřív to bylo na pohár nebo přáteláky. Teď jsou v extralize. Jsou tam kluci od nás, ti do toho vlítnou, na to se musíme připravit,“ potvrdil jeho slova i Milan Škvařil.

Zvlášť pikantní náboj bude mít dnešní zápas i pro rodinu Nejdlů. Nejstarší ze tří bratrů, 25letý Tomáš, obléká čtvrtým rokem dres Talentu, za domácí zase hrají nejmladší Marek a prostřední Adam. Na rodinný souboj bude dohlížet i otec Roman, který své syny přivedl k házené a tu hrával i děda Josef.

Loni se oba celky střetly na úvod Českého poháru a Talent tým Plzeňského kraje ve Strakonicích vyhrál 36:24.

