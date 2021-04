„Myslím si, že taky v Praze Dukla vytáhne osobku. Hrála ji ve čtvrtfinále Kopřivnice a platilo to na nás,“ uvedl Milan Škvařil.

Navzdory osobnímu bránění chce zůstávat na hřišti,s čímž prý počítají i trenéři Petr Štochl a Jiří Hynek. „Pro případ osobky máme varianty, jak hrát. Věřím, že to zvládneme,“ řekl osmadvacetiletý házenkář s reprezentačními zkušenostmi.

Pokud se týmu daří, těsná obrana Škvařilovi nevadí. „Ale samozřejmě je to nepříjemné, protože si toho zápasu neužiju. Nicméně jsem na to zvyklý,“ pokračoval Škvařil.

Trenér Dukly Praha Daniel Čurda nasadil na Škvařila explzeňského Jana Blechu. „S Blešákem se známe, hned jsme prohodili pár srandovních slov, jako že se nebudeme rvát a ubližovat si,“ dodal s úsměvem klíčový hráč Talentu.

Semifinálová série Talent týmu Plzeňského kraje s pražskou Duklou se za stavu 1:0 pro Západočechy stěhuje do Prahy. Druhý zápas se hraje ve středu od 17 hodin. „Za první zápas určitě dostali od trenérů vyhubováno, takže očekávám vyrovnanější utkání. My k zápasu musíme přistoupit stejně jako v Plzni, pak si myslím, že bychom to měli zvládnout,“ doufá.

I přes jednoznačné vítězství měli plzeňští trenéři se svými svěřenci co rozebírat. „Jasně že v zápase byly některé věci, které bychom měli změnit. Myslím si ale, že všichni víme, o co hrajeme, a že jsme připravení na zápas a zlepšíme to, co bylo špatně,“ věří Milan Škvařil.

Podle trenéra Dukly Čurdy jeho družina prohrála sobotní zápas v Plzni v hlavách. „V pondělí jsme si to u videa rozebrali a důrazně vyříkali. Tohle nejsou zápasy základní části, jde o všechno. Musí se najít někdo v poli, kdo zvedne prapor. Nejen Tomáš Petržala v bráně,“ zlobil se Daniel Čurda.

Ozdobou zápasu byl nejen výkon dukelského Petržaly, ale čaroval i Karel Šmíd z Talentu Plzeň. „Nepochybuji, že série bude soubojem brankářů, protože Petržala je na českou extraligu hodně nadprůměrný gólman. Naši brankáři také mají reprezentační kvalitu, takže ve většině zápasů se naši střelci nebo hráči Dukly budou s brankáři trápit,“ tvrdil trenér Talent týmu Plzeňského kraje Petr Štochl.

Přál by si, aby Dukla byla při domácím utkání kvůli porážce v Plzni. „Nechci se vracet k zápasu v základní části, kdy jsme na Dukle jednoznačně prohráli. Doufám, že to byl jen výpadek a že standardní poměr sil odpovídá výsledkům z Plzně ze základní části a z prvního semifinále,“ konstatoval kouč Plzně.