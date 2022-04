Hosté si do poloviny první třicetiminutovky drželi těsný náskok. Záhy se ovšem Brno ujalo vedení 8:6 a dvě minuty před koncem první půle Talent ztrácel tři branky – 8:11. Do šaten oba týmy odešly za stavu 9:11. „Začali jsme dobře, ale potom jsme polevili asi kvůli ztrátě koncentrace, nasazení nebo chuti. Těžko říct. Brno cítilo obrovskou šanci jít do mečbolu a o to více se o něj rvalo,“ řekl trenér Talentu Plzeň Petr Štochl.

Ideální scénář? Vyhrát oba zápasy bez nervů, přeje si trenér Štochl

Po změně stran se Plzni podařilo otočit skóre na 12:11 a od poloviny druhého dějství si udržovala až dvougólové vedení. Necelých devět minut před koncem duelu Talent vedl 21:19. Jenže pět minut před koncem dostal plzeňský Milan Škvařil červenou kartu za třetí dvouminutový trest a další pohromou pro hosty bylo to, že Brno čtyřmi góly za sebou vedlo 23:21. V poslední minutě dostal červenou kartu domácí Živanov, vzápětí hosté snížili, ale pak ani jeden z týmů nevyužil poslední útok. Talent prohrál 22:23. „Měli jsme udržet dvoubrankové vedení, protože v závěru zápasu se proti soupeři, který hraje v euforii, těžko stahuje ztráta. Věděli jsme, že tento zápas bude hodně důležitý. Nikomu se nechtělo jet v sobotu do Brna za stavu 1:2. Musíme se připravit tak, abychom sérii vrátili do Plzně. Věřím, že mančaft má na to, aby sérii otočil,“ uvedl Petr Štochl.

Brno - Talent Plzeň 23:22

Poločas: 11:9. Vyloučení: 3:6. ŽK: 2:1. ČK: 1:1. Sedmimetrové hody: 3/0:2/1. Stav série: 2:1.

Sestava a branky Talentu: Herajt 1, Šmíd – Nejdl 5, Linhart 5, Režnický 3, Douda 2, Škvařil 2/1, Vinkelhöfer 2, Stehlík 1, Šindelář 1, Chmelík, Korbel, Říha, Šafránek.