Pokud to bylo možné, prostřídal v extraligových duelech co nejvíce hráčů, aby rozložil zátěž.

„Myslím si, že středeční výhrou nad Duklou Praha jsme se skvěle naladili,“ uvedl Štochl.

Jelikož měl Talent nabitý extraligový program, zabýval se hlavně zápasy v domácí soutěži, takže o hře Esche má jen základní poznatky. „Ten tým je velice zkušený. Ve svém středu má házenkáře z bývalé Jugoslávie, kteří hrají rozvážně, jsou pravděpodobně starší, ale mají docela přehled. Mohl by platit důraz na rychlost a rychlý přechod do útoku,“ je přesvědčen trenér Plzně.

Talent opět porazil Zubří. Tentokrát v Evropě

V útoku lucemburského mužstva je podle Štochla nebezpečná levá spojka. „Je šikovná a v některých zápasech byla významně viditelná,“ dodal.

V defenzivě Esch kombinuje tři až čtyři systémy. „Takže bude potřeba připravit se na časté změny v obraně soupeře, na což budeme muset reagovat. Jinak nečekám nic zásadního, co by nás překvapilo,“ tvrdil Štochl.

Šanci na postup do čtvrtfinále považuje za reálnou. „Soupeře jsem ještě neviděl naživo, ale z toho, co jsem viděl na videu, to není tým, přes který by se nedalo přejít,“ věří Petr Štochl.

V lucemburské AXA lize se nyní hraje skupina o titul a o udržení. V části o titul je Esch po pěti zápasech druhý jen kvůli horšímu skóre. Základní část vyhrál.

Teď si přeji atraktivního soupeře z ciziny, řekl kouč po postupu přes Zubří