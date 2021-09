Na marodce stále zůstává Jan Chmelík. „Těší mě ale jeho pokroky. Myslím si, že brzy se zapojí do házenkářského tréninku i zápasu,“ dodal Petr Štochl.

Podle něj je Frýdek typologicky jiným soupeřem než Nové Veselí. „Na rozdíl od Veselí má více zkušených hráčů, kteří budou hrát chytrou házenou, ať už je to Sklenák, Petrovský nebo Chudoba. Budeme si muset dávat pozor v obraně, aby nás nepřehrávali,“ řekl kouč.

Obhájci titulu padli s Novým Veselím (30:32) a Slezané prohráli v Lovosicích (28:35). „Očekávám velmi tvrdý a bojovný zápas, protože ani jeden tým nebude chtít vstoupit do extraligy dvěma prohrami,“ tvrdil trenér Talentu Petr Štochl.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.