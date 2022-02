Loňský říjnový duel 6. kola v Plzni vyhráli domácí 34:28.

Talent vede tabulku, Kopřivnice je sedmá. Slezanům před sezonou odešli klíčoví házenkáři Fulnek a Donoso a brankář Admella. Nahradili je Ibrahim nebo Grizelj. „Kopřivnice hodně sází na cizince. Myslím si, že ztrátu Patrika Fulneka dokázala zacelit příchodem Grizelje,“ uvedl Štochl.

„Hru Kopřivnice dokáže řídit Bukovský, který je v tom lepší než Grizelj. Ten má jinou mentalitu, to znamená, že se více tlačí do zakončení a individuálních akcí,“ dodal.

Plzeňský trenér má nové tváře Kopřivnice nastudované a své svěřence včera se svými poznatky opět seznámil. „Aby věděli, jakým způsobem se budeme chtít prezentovat. Je jasné, že jsem se zabýval posledními zápasy soupeře, abychom věděli, v jakém je aktuálním rozpoložení,“ prohlásil Štochl.

Házenkáře Talentu v sobotu čeká druhá dlouhá cesta na Moravu ve čtyřech dnech, protože ve středu hráli v Hranicích. „Je to nepříjemné, ale beru to tak, že tyto situace mohou nastat a musíme se s tím poprat,“ konstatoval.

Oba zápasy od sebe dělí tři dny, i proto se plzeňská výprava vracela domů. „Nehledě na to, že nemáme plný profi tým, takže hráči chodí do práce a do škol,“ doplnil Petr Štochl.

