„Hranice jsou nevyzpytatelný soupeř, obzvlášť když se hraje u nich, kde je to celé specifické,“ řekl Petr Linhart, křídlo Talentu Plzeň.

Na dotaz, jestli tím myslí pověstnou zimu v hranické hale, odpověděl, že ano.

„Obzvlášť v těchto měsících to opravdu není nic příjemného. Nevím, kolik v hale může být stupňů, ale je tam strašná zima. Jako sportovec potřebujete, aby tělo mělo teplo. Před nástupem na hřiště ze střídačky je třeba se rozcvičit a zahřát, abyste si nepřivodil nějaké zranění. Podmínky jsou pro oba týmy stejné, ale Hranice jsou na to více zvyklé,“ prohlásil Linhart s tím, že takovou zimu jinde v hale nezažil.

Talent a Hranice se v tomto ročníku střetly už dvakrát. Poprvé v říjnovém 5. kole extraligy, kdy v Plzni zvítězili domácí 33:18. Podruhé v listopadu ve čtvrtfinále Českého poháru v Hranicích, kde jasně vyhrál Talent 37:15.

„Tuto sezonu s nimi máme slušnou bilanci, ale soupeře nesmíme podcenit. Z Karviné získali na hostování dva hráče (Nicolas Noworyta a Artur Urbański, pozn. aut.), tak síla Hranic určitě poroste,“ tvrdil jednatřicetiletý házenkář Plzně.

Také Hranice, stejně jako Talent, dohrávaly zápas 13. kola minulý týden. Ve čtvrtek padly v Jičíně 17:30 a jejich trenér Jaroslav Hudeček byl po utkání hodně kritický. „Nemohu vyzdvihnout výkon ani jednoho našeho hráče. Byl to spíše odvar kolektivního výkonu. Jsem opravdu hrubě nespokojený, představoval jsem si, že Jičín dokážeme více potrápit, ale opak byl pravdou a domácí jednoznačně vyhráli,“ citoval web házenkářského svazu Hudečka.

Petr Linhart si nemyslí, že výkon Hranic v Jičíně může být výhodou Talentu. „Hranice hrají jinak venku a doma. My se ale na videu koukneme na jejich zápas v Jičíně, něco si z toho vezmeme a podle toho se zařídíme. Myslím si, že když se budeme držet své hry, tak máme šanci udržet se na vítězné vlně,“ je přesvědčen Linhart.

Nechtěl spekulovat, zda se favoritům hraje hůř proti celkům zespodu tabulky, když hrají o bytí nebytí.

„Na toto se nekoukáme. Nám je jedno, jestli hrajeme proti Karviné, nebo Hranicím. My jdeme do každého zápasu stejně, tedy že chceme hrát svoji hru a soupeřům dát, co se do nich vejde,“ uvedl Petr Linhart.

