Základní část házenkářské extraligy, která se kvůli covidu-19 musela na podzim na měsíc a půl přerušit a i poté se několik zápasů odkládalo, se v neděli stane minulostí. Tento víkend je na programu poslední kolo soutěže a Talent tým Plzeňského kraje se v něm v sobotu od 18 hodin střetne s Jičínem. Po 22 odehraných kolech postoupí osm nejlepších týmů do play-off.

Trenér Petr Štochl na lavičce Talent týmu Plzeňského kraje sleduje dění na palubovce. | Foto: Deník/Zdeněk Vaiz

A právě Talent může zamotat situaci kolem 6.–8. místa, protože hraje se sedmým Jičínem, a tudíž si „vybrat“ soupeře do čtvrtfinále play-off. „Nebudeme kalkulovat. Nemám to rád, nedělal jsem to nikdy, ať už jako hráč, nebo jako trenér. Pro nás je zásadní, abychom odehráli co nejlepší zápas, měli jsme z něho dobrý pocit a abychom do play-off vstoupili připravení a s mentální výhodou. I když vlastně plzeňští hokejisté byli v podobné situaci – v posledním kole si lehce poradili s Olomoucí, ale pak s ní vypadli. Doufám, že nás něco takového nepotká,“ uvedl trenér Plzně Petr Štochl.